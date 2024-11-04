نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يهدف لإستعادة ثقة أحمد فتوح مع الزمالك بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، إمكانية إعادة أحمد فتوح إلى التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقد شارك فتوح كبديل لأحمد زيزو في الدقيقة 74 من المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، حيث كانت هذه هي أول مشاركة له بعد غياب استمر 85 يومًا.

يهدف جوميز إلى استعادة ثقة اللاعب ليكون عنصرا فعالا في المباريات المقبلة، حيث يستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في الجولة الثانية من المسابقة.