نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من لجنة الحكام على أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التحكيم يتعرض باستمرار للانتقادات، مؤكدا أن هذا أمر طبيعي ولا يمثل مشكلة، ومشيرًا إلى أنه لا مجال للدفاع عن الأخطاء.

إبراهيم نور الدين عن أزمة مباراة الزمالك والبنك: الأخطاء واردة

وتحدث نور الدين في تصريحات صحفية عن تسريب التسجيل بين حكم المباراة ومسؤولي تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، قائلًا: "الأخطاء ليست محصورة فقط بالحكام، بل هناك أطراف أخرى يجب محاسبتها".

وانتهت منذ قليل جلسة الاستماع لطاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من الدوري، في مقر اتحاد الكرة.

قاد المباراة تحكيميا محمد عادل كحكم ساحة، بمساعدة هاني عبد الفتاح وخالد حسين، ومحمد العتباني كحكم رابع، بينما تولى محمد سلامة وأسامة محمد مهمة التحكيم عبر تقنية الفيديو (الفار).

وأفاد مصدر مسؤول باتحاد الكرة بأنه تقرر إيقاف طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي بشكل مؤقت، ومنعهم من إدارة أي مباريات لحين اتخاذ قرار نهائي من لجنة الحكام واتحاد الكرة.

ومن المتوقع مراجعة تسجيلات الحوار بين الحكام بشأن احتساب ركلات الجزاء، حيث شهدت المباراة احتساب الحكم محمد عادل ثلاث ركلات جزاء، اثنتان للبنك الأهلي وواحدة لصالح الزمالك.

