نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من الأهلي لتأمين وسام أبو علي وسط شائعات عن اهتمام أوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ مسؤولو النادي الأهلي في تنفيذ خطة لتعديل وتعزيز عقد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، وذلك تقديرا لمجهوداته الملحوظة في الفترة الأخيرة.

قررت الإدارة الحمراء زيادة القيمة المالية لعقد اللاعب وتمديده، خاصةً بعد أن أصبح موضع اهتمام أوروبي.

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‏ورغم ذلك، يلتزم اللاعب بالصمت وفقا لرغبة الإدارة بالبقاء في الفريق، نظرًا لاحتياجهم لجهوده.

وسجل أبو علي انطلاقة قوية في الدفاع عن لقبه كهداف الدوري المصري، حيث أحرز هدفين في مباراة سيراميكا، وكان قد توج بلقب الهداف في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا.

ليصبح أول فلسطيني يحصل على هذا اللقب، على الرغم من انتقاله للأهلي في النصف الثاني من الموسم، في يناير الماضي، قادمًا من نادي سيريوس السويدي.

وأوضح مصدر داخل الأهلي أن النادي لم يتلق عروضا رسمية من أي دوريات خارجية لضم وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات إلى أن الشائعات حول وصول عروض رسمية ليست دقيقة، لكن اللاعب يُعتبر هدفًا لبعض الأندية الأوروبية، خاصةً أنه يقدم أداءً رائعًا مع الأهلي.