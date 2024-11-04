نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إسماعيل: صعدنا 3 ناشئين مميزين.. وهذا اللاعب سيكون مفاجأة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، عن موقف النادي من تصعيد بعض الوجوه الشابة، على نهج ما تعود عليه النادي في الفترة الأخيرة.

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لدينا 3 لاعبين مميزين تم تصعيدهم، وعلى رأسهم سيف عصام مواليد 2005 وسط ملعب وعلي إيهاب مواليد 2006، وسيكونوا مميزين.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي: في يناير سنضم ثنائي جديد لنا من الناشئين، على رأسه محمد العزب وهو لاعب مواليد 2007 يلعب في مركز الجناح وسيكون مفاجأة كبرى.

وأكمل مدير الكرة في إنبي: محمد العزب لاعب مميز في منتخب 2007 وميكالي استدعاه لمنتخب 2005، ويلعب بقدميه الاثنين.

واختتم محمد إسماعيل: مسألة خروج اللاعبين لأوروبا فيها بعض الأمور، والموضوع ليس مقتصر على النادي ولكن هناك بعض الشركات والوكلاء، والأمور لا تسير بشكل جيد دائمًا، لكننا سنركز في هذه المسألة خلال الفترة المقبلة.