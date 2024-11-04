نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير إنبي: نستخدم الأهلي والزمالك "فاترينة" لبيع لاعبينا في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، إن النادي البترولي يعمل على تسويق لاعبيه بشكل جيد، لذلك يتم إعارة اللاعبين للقطبين من أجل ظهورهم وبيعهم خارجيًا.

إسماعيل: خروج حمدي لـ الزمالك من أجل زيادة قيمته

وأضاف محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن محمد حمدي خرج للإعارة في الزمالك من أجل أن تتم رؤيته وتكون قيمته أعلى.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي: نريد عرض اللاعبين في "فاترينة" الأهلي والزمالك، من أجل الانتقال لأوروبا، لأن اللاعبين يظهرون مع القطبين في مختلف المنافسات.

واختتم محمد إسماعيل: كان من الممكن أن نبيع محمد حمدي إلى الزمالك، لكننا أعرناه تقريبا دون مقابل، لكن بشرط المشاركة في 40% من المباريات، ولو لم يُشارك سيكون هناك غرامة على الزمالك.