نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يكشف مصير زياد كمال مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، موقف النادي البترولي من قطع إعارة زياد كمال من نادي الزمالك في يناير المقبل.

إنبي: لا يوجد حديث عن قطع إعارة زياد كمال

وقال محمد إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم يتم أي حديث عن قطع إعارة زياد كمال في الوقت الحالي، وحال قطع الإعارة فهناك شروط في التعاقد لصالح إنبي.

وتابع مدير الكرة بنادي إنبي: نحن أيضًا سنكسب عودة لاعب مميز، لكن قائمتنا مكتملة وحال عودة زياد كمال سنحتاج لرحيل لاعب وكل هذه الأمور لا تأتي هكذا لكن لا بد من اتفاق مع الزمالك لتعويض كل ذلك.

واختتم محمد إسماعيل: زياد كمال لم يحصل على 30 مليون وهي لنادي إنبي وليست دفعة واحدة وإنما تعتبر إعارات متجددة، وزياد كمال ليس فئة أولى مع الزمالك.