نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح متعلقات وخزائن أساطير ريال مدريد في مزاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطرح نادي ريال مدريد، عن طريق دار "سوثيبيز" البريطانية للمزادات متعلقات من غرف ملابس سانتياغو برنابيو القديمة.

طرح متعلقات وخزائن أساطير ريال مدريد في مزاد

وتتضمن المتعلقات المطروحة أشياء استخدمها أساطير مثل كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام.



وستباع خزانات الملابس الفردية الخاصة باللاعبين التي تتضمن صورة اللاعب واسمه.

وستبدأ المزايدة بسعر 10 آلاف إسترليني.

وستأتي مع كل هذه المتعلقات شهادة تثبت أنها أصلية وقائمة اللاعبين الذين استخدموها.

واستخدمت هذه المتعلقات على مدار 544 مباراة في سانتياغو برنابيو وشهدت التتويج بعشرين لقبًا، من ضمنها 6 ألقاب في دوري الأبطال و6 ألقاب للدوري الإسباني.