نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق كارلو أنشيلوتي على إعصار دانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن استيائه بسبب طريقة تعامل إسبانيا مع إعصار دانا، الذي ضرب مقاطعة فالنسيا، وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 217 شخصًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة قوية أمام نظيره إيه سي ميلان غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فريقه أمام ميلان، "أفكاري وصلواتي مع كل من تأثر بهذه المأساة، لا أصدق أن هذا يحدث في عام 2024، اعتقدت أن لدينا كل الموارد لاكتشاف شيء كهذا، الجو حزين بسبب ما حدث في فالنسيا وما يحدث في إسبانيا".

وأضاف مدرب ريال مدريد "السياسة معقدة للغاية، ليس فقط هنا في إسبانيا ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، إنها مأساة كبيرة ونحن جميعًا نعاني معًا، من الصعب التعبير بالكلمات عما نشعر به".

وأكد أنشيلوتي خلال تصريحاته، "لم يكن من المفترض أن تُلعب كرة القدم هذا الأسبوع، لكننا اللاعبون والمدربون، لا نملك تلك القوة لإيقافها."

وأوضح "كرة القدم ليست مهمة في هذه اللحظة، أعتقد أن كرة القدم يجب أن تتوقف هذا الأسبوع ويجب أن تكون بجانب الحادث، كرة القدم يجب أن تتوقف في رأيي. إنها حفلة واحتفال وعندما يعاني الناس، لا يجب أن نحتفل".

وعن جوائز الكرة الذهبية، أجاب كارلو أنشيلوتي "أهنئ من فاز بجوائز الكرة الذهبية ولكن كرتي الذهبية فزت بها في الأول من يونيو، في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتحدث عن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قائلًا " فيني ليس حزينًا بسبب ما حدث له، إنه حزين بسبب المأساة في فالنسيا".

وواصل حديثه عن فينيسيوس جونيور، قائلًا "فيني رائع، إنه بخير. يتدرب جيدًا. لقد تأثر بالمأساة في فالنسيا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط.