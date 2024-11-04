عبر «8» محاور رئيسية .. انطلاق برنامج الاستثمار فـي المؤسسات الرياضية

«تصوير: مزدلفة الحسينية»
تنفِّذ وزارة التربية والتعليم، ممثلة في دائرة التدريب والتأهيل، وبالتعاون مع الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «الاستثمار في المؤسسات الرياضية». ويستهدف البرنامج 32 من المشرفين وأخصائيي النشاط الرياضي وأعضاء اللجان الفنية من كافة المديريات التعليمية. وينفِّذ البرنامج طالب الرحبي وهو مدرب معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويقام البرنامج خلال الفترة من 4-7 نوفمبر الجاري في فندق سيتي سيزنز.
ويشتمل البرنامج على (8) محاور وهي المفاهيم الأساسية للإدارة الاقتصادية في المؤسسة الرياضية، والاستثمار البديل في الرياضة والمؤسسة الرياضية، وأساليب تسويق الرياضة والمؤسسات الرياضية، والفرص الاستثمارية واقتصاديات المؤسسات واللجان الرياضية، وخصخصة المؤسسات الرياضية، والجدوى الاقتصادية للمشاريع الرياضية، وتأسيس شركات الخدمات الرياضية، وتطبيق ممارسات عملية في إدارة المؤسسة الرياضية اقتصاديًّا.
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