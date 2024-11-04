ثلاث دول تؤكد مشاركتها فـي بطولتي الكبادي والتيك بول بملتقى بوشر

أكدت منتخبات العراق وإيران وموريتانيا، بالإضافة إلى منتخب سلطنة عُمان مشاركتها في البطولة الودية الدولية في لعبتَي الكبادي والتيك بول التي ستقام على هامش في ملتقى الرياضات والألعاب الشاطئية والبحرية بولاية بوشر، والذي ينظِّمه مكتب والي بوشر بالتعاون مع الشركة المنفذة للمبادرة مؤسسة التميز للفعاليات الرياضية خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري على شاطئ العذيبة. وتأتي إقامة الملتقى ضمن احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني المجيد، حيث يشمل الملتقى العديد من البرامج والألعاب والرياضات التقليدية العُمانية والآسيوية منها كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والكبادي والكرة الخشبية والسبكتاكراو وسباقات قوارب المتنوعة، كما يتخلل الملتقى إقامة عدد من الأنشطة المصاحبة من دورات تدريبية وتعليمية وعروض رياضية أخرى. كما تصاحب فعاليات الملتقى مسابقات شبابية، وعروض السيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، وعروض فرق الفنون الشعبية التي تتميز بها محافظات سلطنة عمان.. وتكثف حاليًّا اللجان العاملة بالملتقى كافة استعداداتها وتحضيراتها مع اقتراب موعد إقامة الملتقى الذي يقام لأول مرة حيث تسعى اللجنة المنظمة إلى إنجاح الملتقى؛ ليكون بشكل دائم لأنه يضيف قيمة جمالية لشاطئ العذيبة ويسهم في الترويج السياحي.

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