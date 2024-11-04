اليوم .. سحب قرعة كأس السوبر لكرة اليد للصالات بمشاركة 4 أندية

تسحب اليوم الاثنين قرعة بطولة كأس السوبر لكرة اليد للصالات، وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الاتحاد العُماني لكرة اليد بحضور نصر بن حمد الحسني عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات وممثلي الأندية المشاركة وهي نادي عُمان والسيب ومسقط وأهلي سداب، حيث سيتم وضع نادي «نادي عُمان» بطل دوري الدرجة الأولى وبطل مسابقة درع الوزارة في الموسم الماضي على رأس مجموعة الأولى، ونادي مسقط صاحب المركز الثاني في الدوري العام على رأس المجموعة الثانية، حيث ستجرى القرعة بين نادي السيب وأهلي سداب فقط لتحديد من يقابل ناديي عُمان ومسقط في الجولة الأولى التي ستقام يوم 14 ديسمبر المقبل، والفائز من المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية التى ستقام يوم 17 ديسمبر المقبل. وتقام بطولة كأس السوبر لأول مرة، ويهدف اتحاد اليد منها إلى إعطاء أندية الدرجة الأولى دفعه معنوية عالية قبل انطلاق منافسات الدوري يوم 20 ديسمبر المقبل، وكذلك زيادة عدد المباريات بهدف كسب مزيد من الخبرة والاحتكاك قبل موعد البطولات التي تستضيفها سلطنة عُمان في شهر فبراير 2025 بداية ببطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس التي ستكون بضيافة نادي عُمان، بعدها دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في السلطنة شهر ابريل المقبل ومشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية في شهر مايو 2025.

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