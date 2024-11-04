مدرسة أسامة بن زيد تتوج بالبطولة المدرسية لألعاب القوى

صلالة ـ « الوطن»: تُوِّجت مدرسة أسامة بن زيد بالمركز الأول في الترتيب العام ضِمن البطولة المدرسية لألعاب القوى للذكور لمواليد 2010-2011م التي أقيمت منافساتها في مضمار مجمَّع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، في حين جاء فريق مدرسة البليد في المركز الثاني، أما المركز الثالث في الترتيب العام فقد حصلت عليه مدرسة السُّلطان قابوس. وتأتي البطولة التي اقيمت يومي الأربعاء والخميس 30-31 اكتوبر 2024م ضِمن خطة لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة ظفار للعام الدراسي 2024/‏2025م، ورعى حفل الختام محمد بن سعيد شجنعه مدير دائرة تقنية المعلومات بتعليمية ظفار، وقام راعي حفل الختام بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات البطولة.

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