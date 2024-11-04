نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الإثنين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم الجولة الثاني عشر من عمر الدوري الاسباني والتي تشهد مواجهة وحيدة تجمع بين سليتا فيغو وخيتافي.



وقبل ختام الجولة ينافس لاعبي برشلونة وبقوة على هدافي الدوري والذي يتصدر القائمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي هدافي الدوري الاسباني قبل ختام الجولة الثانية عشر والذي جاء كالاتي:-



ترتيب هدافي الدوري الإسباني



1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 14 هدفًا.

2. رافينها، برشلونة، 7 أهداف.

3. آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

4. أنتي بوديمير، أوساسونا، 6 أهداف.

5. كيليان مبابي، ريال مدريد، 6 أهداف.

6. لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

7. فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

8. لو سيسلسو، ريال بيتيس، 5 أهداف.

9. دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 5 أهداف.

10. داني أولمو، برشلونة، 4 أهداف

