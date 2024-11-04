الرياضة

شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة أشرف داري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة أشرف داري، لاعب النادي الأهلي.

وأوضح شوبير خلال حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الجهاز الطبي في الأهلي بدأ يعيد تقييم حالة أشرف داري، اللاعب كان يعاني من حالة من الخوف، مما دفع الجهاز الطبي إلى تشجيعه على المشاركة، لكن هذا أدى إلى تجدد إصابته في الكاحل."

وأضاف: "الآن، يقوم الجهاز الطبي بإعادة النظر في البرنامج العلاجي للاعب، مؤكدين أهمية منحه الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل من الإصابة."
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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