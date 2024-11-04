نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن قرارات صارمة لاتحاد الكرة بعد جدل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن اتحاد الكرة قد أصدر قرارًا صارمًا بخصوص طاقم التحكيم الذي قاد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بقيادة الحكم محمد عادل.

شهدت المباراة جدلًا كبيرًا حول قرارات التحكيم، حيث احتسب محمد عادل ثلاث ركلات جزاء، منها اثنتان لصالح البنك الأهلي وواحدة لصالح الزمالك، أثارت جدلًا واسعًا في الدقائق الأخيرة.

وأوضح شوبير: "يوم أمس كان صعبًا داخل اتحاد الكرة، ويبدو أن لجنة الحكام بدأت الموسم بجدية وتسعى للحد من الأخطاء التحكيمية، الكابتن إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أعلن عن عقد جلسة استماع مع الحكم محمد عادل لمناقشة قراراته في المباراة."

وأضاف: "لجنة الحكام قررت إيقاف من ارتكب أخطاء في المباراة، والقرار يشمل المخطئين بحق أي من الفريقين، وليس لصالح فريق بعينه."

وتابع شوبير قائلًا: "الأخطاء جزء من كرة القدم، ولا أحمل أي ضغائن شخصية تجاه أحد، هدفي هو تقديم إعلام صادق والإشارة إلى الأخطاء بموضوعية. البعض قد يشعر بالإزعاج من ذلك، لكنني لا أفهم سبب ذلك."

واختتم: "هناك نقطة مهمة يجب توضيحها، فكرة وجود تحيز متعمد من حكم غير موجودة برأيي، قد يكون هناك حكم مخطئ، والأخطاء جزء من الحياة، لكن الأهم هو الاعتراف بها."

