نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام الشاطر مديرآ لمنتخب الشباب في جهاز ميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدي منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه لليوم الرابع فى معسكره المفتوح بملعب الهدف بمدينة أكتوبر وسط أجواء إيجابية وحالة من التفاؤل والروح القتالية العالية من اللاعبين بحثا عن الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وبدأت ترتفع عملية الانسجام بين اللاعبين فى ظل تنفيذهم الجيد لتعليمات وتوجيهات ميكالى.



وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن اسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال إفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

وعقد الأستاذ جمال علام جلسة حضرها نائبه المهندس خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن اسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد اسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

