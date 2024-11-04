نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصابي الأهلي من المشاركة في مباراة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف مصابي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في مباراة زد المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف مصابي الأهلي من المشاركة في مباراة زد

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ياسر إبراهيم يعاني من آلام أسفل البطن وسيغيب عن مباراة زد في الدوري".

وأضاف:" ياسر إبراهيم يؤدي في الوقت الحالي، تدريبات تأهيلية في الجيم للتعافي من الإصابة"

واكمل: " أما عن عمرو السولية اشتكى من آلام في الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء المشاركة كبديل أمام سيراميكا كليوباترا، وخضع لجلسة علاج طبيعي، ويتم تجهيزه للمشاركة في مباراة زد".

وعن كهربا، أوضح كريم رمزي:" كهربا تعافى من آلام الركبة، وانتظم في مران الفريق الجماعي أمس، وقرار مشاركته في مباراة زد في يد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".

وأتم:" أشرف داري سيغيب عن النادي الأهلي حتى نهاية فترى التوقف الدولي بسبب الإصابة في كاحل القدم ويؤدي برنامج علاجي وتأهيلي وسيغيب لمدة ٣ أسابيع عن الملاعب".

