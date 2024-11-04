نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف سبب فشل انتقال محمد النني للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن الأسباب التي حالت دون انضمام اللاعب المخضرم محمد النني، نجم منتخب مصر وفريق الجزيرة الإماراتي، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

شوبير يكشف سبب فشل انتقال محمد النني للأهلي

وأشار شوبير إلى أن النني كان على مقربة من الانضمام للأهلي، حيث قدّم العديد من التنازلات، لكن عرض الجزيرة الإماراتي جاء في وقت لم يكن فيه المدرب كولر قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ضم اللاعب، مما دفع النني لقبول العرض الإماراتي.

كما أوضح شوبير أن النني حصل مؤخرًا على رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهي ثاني أعلى رخصة تدريبية بعد رخصة المحترفين (برو).

وأشاد شوبير بالنني، واصفًا إياه بالشخصية المنضبطة التي تمتلك المقومات ليصبح مدربًا مميزًا، وأكد أن النني يقدم أداءً رائعًا هذا الموسم مع فريق الجزيرة الإماراتي.