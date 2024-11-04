نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4-11-2024 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُستكمل منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، اليوم الاثنين 4 نوفمبر، حيث ستشهد تلك الجولة العديد من المباريات القوية، وترغب كل الفرق في تحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على آمالها في التأهل للدور المقبل.



القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا



وتذاع جميع مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات بي إن سبورتس وssc، حيث تعد تلك القنوات هى الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.



مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا



ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الوصل 4:00 السد

الأهلي 6:00 الشرطة

برسبوليس 6:00 الغرافة

الهلال 8:00 استقلال طهران

