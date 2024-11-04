كولر يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد تراجع مستواه

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة قوية إلى نجم المارد الأحمر بعد مستواه الغير جيد الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

كولر يوجه رسالة قوية إلى يوسف أيمن

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كول مارسيل كولر قال للاعب يوسف أيمن مدافع فريق الأهلي الجديد أنه مقتنع به وسيشارك بشكل أساسي في الفترة القادمة".

وأضاف:" مارسيل كولر أخبر اللاعب أنه قام بتبديله في الشوط الثاني من مباراة سيراميكا كليوباترا، من أجل رفع الضغط عليه، وعدم انتقاده من جانب الجماهير بسبب مستواه المتراجع".

واختتم كريم رمزي:" مارسيل كولر، قال للاعب يوسف أيمن، أنه يرغب في أن يرفع الضغوط من عليه ولذلك سيدفع به في المباريات ولكن في الفترة المقبلة ".