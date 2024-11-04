نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم موققه النهائي من رحيل وسام أبو علي بعد العرض الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفها النهائي من رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تلقى العديد من العروض المميزة في الفترة الأخيرة.

الأهلي يحسم موقفه من رحيل وسام أبو علي

وقال الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي رفض رفضا قاطعا فكرة رحيل وسام أبو علي، عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة ".

وأضاف:" هناك مصدر داخل النادي الأهلي، أكد أن النادي يرفض رفضا قاطعا، أي عرض يصل إلى وسام أبو علي للرحيل في يناير مهما كان المقابل المادي، واللاعب بالتأكيد سيصل إليه عروض عديدة في الفترة القادمة".

واختتم كريم رمزي:" النادي الأهلي متمسك للغاية بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بسبب تألقه في الفترة الأخيرة مع الفريق، ومساهمته في العديد من الأهداف ".

