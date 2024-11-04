نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يكشف الأقرب لرئاسة اتحاد الكرة.. ويرد على طلب الأهلي للاستعانة بخبير تحكيم أجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن الشخص الأقرب لتولي منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في الانتخابات القادمة للجبلاية.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات اتحاد الكرة، لانتخاب مجلس جديد، يوم 10 من شهر ديسمبر المقبل.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "نتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة يكون لأربعة سنوات ويتأهل بمنتخب مصر لكأس العالم".



وتابع ثروت سويلم: "الأقرب هاني أبو ريدة، أن يكون متواجدا في اتحاد الكرة".

وأضاف: "هاني أبو ريدة كان متواجدا على منصة التتويج بمباراة العين والأهلي بصفته عضو الاتحاد الدولي والإفريقي والاتحاد العربي".



وحول طلب النادي الأهلي بإسناد لجنة الحكام إلي خبير أجنبي، قال: "مع احترامي لرأي النادي الأهلي لدينا رموز في التحكيم هم الأفضل لقيادة التحكيم في مصر".



وأكمل: "كنت ضد تعيين الإنجليزي كلاتنبيرج، لدينا خبراء في التحكيم ممكن يُسند لهم رئاسة لجنة التحكيم في مصر".



وشدد: "رئيس لجنة الحكام يجب أن يكون من المنظومة ويعرفها، لماذا تأتي بخبير حكام أجنبي يحصل على مليون جنيه في الشهر".



واختتم: "لدينا رموز تحكيمية ومحايدين، مر علينا موسمين بحكم أجنبي، ما الذي حدث؟ الأفضل اختيار رئيس لجنة حكام مصري".