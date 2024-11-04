الرياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي للعودة إلى القلعة البيضاء

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أحمد جودة - القاهرة -  

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لحسم التعاقد مع صفقات مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع أشرف بن شرقي

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك مصدر داخل نادي الزمالك نفى أن هناك تواصل بين النادي مع النجم المغربي بن شرقي للتعاقد معه وعودته مرة أخرى إلى الفريق".

وأضاف كريم رمزي:" نادي الريان القطري لا يرغب في الاستغناء عن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، كما أن عقده مازال مستمرا مع النادي".

وأتم:" المصدر أكد أن نادي الزمالك منفتح على عودة أشرف بن شرقي مرة أخرى إلى صفوف الفريق، ولكن في حالة واحدة فقط، وهي عدم المغالاة في المطالب المالية، والموافقة على تخفيض راتبه".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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