نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يرد على حقيقة المجاملات في تعيين المديرين الفنيين للمنتخبات.. وفكرة تشفير الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، حقيقة المجاملات في تعيين المديرين الفنيين للمنتخبات، وفكرة تشفير بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "أنا لم أقل إننا سنطبق فكرة تشفير الدوري".

وتابع: "يوجد أحد محترم من القيادات الرياضية وهو محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب وعرض علي الفكرة وقال لي لا يوجد مخرج للأزمة المالية للأندية سوى تشفير الدوري المصري".

وأضاف: "محمد عادل أعطى لي ملف بشأن هذا الأمر، والقيمة المالية للتشفير 100 جنيه في السنة، 8 جنيه في الشهر، وكل ناد سيحصل في السنة على 50 مليون جنيه".



وأكمل: "حاليًا كل ناد يحصل في السنة على 2 أو 3 مليون جنيه".

وشدد: "المجاملات في اتحاد الكرة قد لا تكون في اختيار المدير الفني قد تكون في المدرب العام والمساعد، فيها نوع من الأهواء الشخصية".



واختتم: "كل عضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة كان يرشح الناس الذي يعرفها لتدريب المنتخبات في مختلف الفئات السنية".