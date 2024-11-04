نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يكشف رأيه في مدافع الأهلي بعد مستواه ضد سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن يوسف أيمن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يحصل على فرصته كاملة مع القلعة الحمراء حتى الأن.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أنه من الصعب الحكم على يوسف أيمن مع الأهلي في الوقت الحالي لأنه لم يشارك في عدد كبير من المباريات حتى الأن.

وتابع: كذلك لا يمكن الحكم على عمر فرج مهاجم فريق الزمالك لأنه لم يحصل على فرصته كاملة ولم يشارك في عدد كبير من المباريات.