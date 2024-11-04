نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينافس الزمالك على البطولات هذا الموسم ؟.. رضا عبد العال يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن ينافس على البطولات هذا الموسم الجاري مع مدربه جوزيه جوميز.

وانتصر فريق الزمالك على حساب فريق البنك الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن فريق الزمالك لا يمتلك البدلاء السوبر للمساهمة مع اللاعبين الأساسيين في الفوز بالبطولات هذا الموسم مما يقلل من فرصه في التتويج بأي لقب.

وأضاف: لا بد من تدعيم الزمالك باكثر من صفقة قوية في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.