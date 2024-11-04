موعد مباراة الهلال ضد استقلال طهران دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



موقف الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا



سجل الهلال في جميع مباريات دوري أبطال آسيا الثلاث هذا الموسم بينما لم يسجل الاستقلال أي هدف في آخر ثلاث مباريات له في البطولة، حيث لم يسجل منذ هدف رضاوند في فوزه في مرحلة الدوري على الغرافة.



تقابل الفريقان في سبع مباريات، حقق خلالها الهلال الفوز ثلاث مرات بينما فاز استقلال طهران في أربع مباريات.



موعد مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا



من المقرر أن تقام مباراة الهلال واستقلال طهران يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب المملكة أرينا معقل الهلال وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم العديد من شبكة القنوات العربية بنقل مباريات دوري أبطال آسيا، حيث تنقل قنوات الكأس القطرية ولكن داخل قطر وأيضًا قنوات أبو ظبي الرياضية والتي تُذيع المباريات لمشاهديها داخل الأراضي الإماراتية أما شبكة بي إن سبورتس القطرية فلديها حق إذاعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط من المحيط للخليج.