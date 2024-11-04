نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي عليه مخاطبة "فيفا" لوضع شعار "بطل نصف الكون" على قميص الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يجب أن يُخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أجل وضع شعار بطل نصف العالم على التشيرت الذي سيخوض به الفريق مواجهات الانتركونتينتال في قطر.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إدارة التسويق بالنادي الأهلي وخالد مرتجي امين الصندوق، يجب أن يتواصلوا مع فيفا من أجل وضع الشعار بشكل رسمي على قميص الأهلي".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو لـ نبيل دونجا لا أرى فيه أي مشكلة، واللاعب كان يجلس بجواره أصدقائه بشكل عادي، وهي صور قديمة كانت في فترة سابقة خلال وجود اللاعب في الساحل الشمالي".

وأكمل: "بالطبع الفيديو المنشور لـ دونجا قديم، خصوصا أن اللاعب شعره قصير، واللاعب موجود حاليًا مع الزمالك، وشارك في مباراة ودية بصحبة زميله مصطفى شلبي".