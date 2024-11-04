نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يعلق على تصريحات عماد فاروق: "نعيش في فترة غريبة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استغرابه الشديد من تصريحات عماد فاروق الذي كان قريبا من العمل "معد نفسي" في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أدلى بتصريحات غريبة جدًا، وكان يريد الحصول على مليون جنيه شهريًا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا أعرف معنى وظيفة "استثمار نفسي"، فهل سوف يتم الاستثمار في نفسية اللاعبين وبيع حقوقها للشركات الراعية أم ماذا كان يقصد، أخشى أن يتهمني عماد فاروق "بالرجعية" بسبب عدم معرفتي بالأمر".

وأضاف: "تخيل أفشة بردود أفعاله كيف كان سيتعامل مع عماد فاروق، وكيف كان يريد 20 الف دولار ثم طلب الحصول على الراتب بالجنيه المصري".

وزاد: "الوسط الكروي كان ينقصه تلك الأفعال!!، نحن نعيش في فترة غريبة جدا، ونرى ردود افعال وتصريحات من بعض المسئولين غريبة جدًا، فهل الأمر كان ينقصه تلك الأقاويل من عماد فاروق".

وأكمل: "رحيل عماد فاروق كان خسارة كبيرة ولكن للزمالك.. وحتى تصريحاته الغريبة بشأن تعامل الأهلي مع قصة كهربا والعقوبة التي وقعت ضده، فهل كان الأهلي في حاجة لاستشارة عماد فاروق قبل اصدار قرار بحق لاعب عنده في الفريق".