نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: أزمات الدوري المصري "عرض مستمر".. ولماذا اجتمع رؤوساء الأندية قبل بداية الموسم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بطولة الدوري المصري لا تزال تعاني من بعض المشكلات رغم التعهدات الكثيرة بأن الأمور سوف تتغيير للأفضل، وأول مباراة في الدوري المصري تعطلت عشر دقائق بسبب وجود عطل في سماعة الحكم.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "مع انطلاق الدوري المصري نعيش في أزمات كثيرة منها ما يخص الفار والتحكيم والتصوير التليفزيوني، كان هناك اجتماع بين الـ18 ناديًا قبل انطلاق الموسم الجاري من أجل تفادي أي مشكلات وتم الاتفاق على تفاصيل الموسم الاستثنائي".

وأضاف: "تم الاتفاق في بداية الموسم على طلب خبير اجنبي لإدارة لجنة الحكام، والنادي الأهلي جدد طلبه في خطاب رسمي، واتحاد الكرة الحالي أبلغه بأن المجلس الجديد هو من سيختار المنوط بالملف".

وأكمل: "كان يجب عمل بروتوكول يتم التوقيع عليه بين كل الأندية خلال الاجتماع الذي جرى قبل بداية الموسم، الجميع وافق على القرارات وأعطى (الأمان) وفي النهاية يرفض اتحاد الكرة جلب خبير اجنبي حاليا ويترك الأمر للمجلس الجديد".

وزاد: "هناك أمور غريبة منها احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، واهداف محققة لا تحتسب".