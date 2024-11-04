نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفيق السيد يتحدث عن أزمات التحكيم في الجولة الاولى من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن بطولة كأس السوبر المصري شهدت مستوى جيد من جانب الحكام، وأمين عمر أدار لقاء الأهلي والزمالك بشكل جيد وقدم مستوى جيد وكان شهادة ثقة في التحكيم المصري، وكان يجب البناء على ذلك، ولكن هناك فوارق كبيرة بين الحكام في مصر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جمال الغندور كان (سابق عصره) لأنه كان من أفضل الحكام المصريين ولم يصل أحد لمستواه حتى الآن، والمواهب قلت كثيرًا في التحكيم واللاعبين، الجيل الحالي (محظوظ كثيرا) لا يوجد ضغوط، والمباريات تقام دون حضور جماهيري ورغم ذلك الأخطاء كثيرة في المباريات".

وأضاف: "الجولة الأولى في الدوري المصري شهدت أخطاء خصوصا لقاء الزمالك والبنك الأهلي، وهل محمد عادل كان جاهز نفسيا لإدارة تلك المباراة، لأنه في الفترة الأخيرة يعاني من بعض المشكلات منها أزمة القائمة الدولية ووجوده من عدمه ولا أريد أن أقدم مبررات له، ولو لم يكن جاهزًا كان عليه الاعتذار للجنة الحكام".

وواصل: "محمد عادل من أفضل الحكام في سنوات كثيرة داخل مصر، والمباريات كثيرة، وكان عليه الاعتذار عن عدم ادارة اللقاء لو لم يكن جاهزا، الـ3 ركلات جزاء في لقاء الزمالك والبنك الأهلي غير صحيحة، واللعبة الوحيدة لـ حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك لم تحتسب وكان يجب على حكام الفيديو استدعائه لمشاهدة الحالة وكانت في الدقيقة السابعة".

وأكمل: "ركلة جزاء بنتايك مع ياو أنور لاعب البنك الأهلي لا تستحق ركلة جزاء، لم يحدث أي إعاقة داخل المنطقة، وفي الركلة الثانية للبنك الأهلي محمد عواد حارس الزمالك لم يرتكب مخالفة رغم أنه لم ينجح في لعب الكرة، وفي ركلة جزاء الزمالك لصالح ناصر منسي، اليد كانت (مبررة) وطبقا للقانون حتى لو جاءت في يد اللاعب لا تحتسب ركلة جزاء".

وزاد: "ما دام محمد سلامة استدعى حكم اللقاء، فوفقا للقانون اليد كانت مبررة، وعندما تأتي الكرة من الأرض لليد لا تحتسب، وقرار محمد عادل كان خاطئ في احتساب تلك الكرة ركلة جزاء، وبالنسبة لـ طرد طارق مصطفى قد يكون حدث انفعال ولا اعتقد أنه ارتكب خطأ جسيم، لكن محمد عادل لم يتحمل الاعتراض وقام بإشهار البطاقة الحمراء".

وتابع: "ركلة جزاء سيراميكا أمام الأهلي صحيحة تمامًا، وكانت لعبة واضحة تمامًا، وطاقم الفار كان يراجع حالة التسلل، ثم قام بمراجعة إمكانية وجود ركلة حرة ضد وسام أبوعلي، ولاعب الأهلي لم يرتكب أي مخالفة مطلقًا، والهدف سليم لـ طاهر محمد طاهر، وهدف أحمد قندوسي سليم بعد مراجعة الحالة".

وأتم: "كنت مراقبا في لقاء بيراميدز وبتروجت، وبالتالي لن أتحدث عن أي شئ يخص تلك المواجهة".