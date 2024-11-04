أتالانتا يفرمل انتفاضة نابولي في الكالتشيو

أتالانتا يفرمل انتفاضة نابولي في الكالتشيوأوقف أتالانتا انتفاضة مضيفه نابولي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً كبيراً عليه 3-0، مساء الأحد في المرحلة الحادية عشر من "الكالتشيو".

سجل أهداف أتالانتا، أديمولا لوكمان في الدقيقتين 10 و31، وماتيو ريتيجي (90 +2).

وبهذه النتيجة تكبد نابولي الخسارة الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، في المقابل، ارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي، إلى 22 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي هذا الانتصار، ليمنح أتالانتا قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه الهام مع مضيفه شتوتجارت الألماني يوم الأربعاء المقبل، بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ثانية، ارتقى انتر ميلان لمركز الوصافة بفوزه على فينيزيا بهدف دون رد، سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز قفز انتر ميلان من المركز الخامس إلى الثاني ورفع رصيده للنقطة 24، فيما بقي فينيزيا في المركز 18 برصيد 8 نقاط.

وفي باقي المباريات، خسر تورينو أمام فيورنتينا بهدف نظيف، وفاز هيلاس فيرونا على روما بنتيجة (3 -2).

وتختتم منافسات الجولة الـ11 للدوري اليوم الاثنين باقامة مباريات إمبولي مع كومو، وبارما مع جنوى، ولاتسيو مع كالياري.