نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويحظى مرموش على اهتمام كبير من جانب عمالقة أوروبا خلال الفترة الأخيرة بعد التألق الكبير والملحوظ الذي قدمه مؤخرًا مع الفريق.

في هذا السياق أكدت شبكة fichajes، أن ادارة مانشستر سيتي على استعداد لتقديم عرض ضخم إلى مرموش من أجل ارتداء قميص الفريق السماوي الفترة القادمة.

وشددت على أن السيتي سيكون مستعدا لتقديم عرض كبير قد يصل إلى 60 مليون يورو من أجل التعاقد مع عمر مرموش نجم اينتراخت ومنتخب مصر.

وتقدر قيمة مرموش السوقية بنحو 40 مليون يورو، ما يجعل إدارة "السيتيزنز" مهتمة بالتعاقد مع اللاعب للاستثمار فيه الفترة المقبلة.

وشارك مرموش في 9 مباريات، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، ما يجعله مؤهلًا للتواجد مع مانشستر سيتي والتواجد كبديل للنرويجي إيرلينج هالاند.