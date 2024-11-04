نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الغندور يشيد بأداء طارق مجدي وينتقد ضربة جزاء ناصر منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ناقش جمال الغندور الحكم الدولي السابق، أداء الحكام في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الغندور لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "ناصر منسي لا يستحق ضربة جزاء ضد البنك الأهلي".

وأضاف: "هدف تشوكودي لاعب فريق بتروجيت في شباك بيراميدز صحيح، كما أن إلغاء هدفي الفريق البترولي في المواجهة صحيح".

واختتم حديثه قائلًا: "احيي طارق مجدي على طرد إسلام محارب لاعب طلائع الجيش في مباراة المصري البورسعيدي، وهو الأفضل في الجولة الأولى".