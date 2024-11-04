نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض نادي العربي القطري لزيزو.. كواليس المفاوضات والحقيقة وراء مبالغة الزمالك في المقابل المادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف عمر ناجي وكيل اللاعبين، سبب فشل مفاوضات فريق العربي القطري، في ضم أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.



وقال عمر ناجي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "العربي القطري فوضني للتفاوض مع أحمد سيد زيزو في وقت سابق".



وتابع: " طلبات نادي الزمالك، كان مبالغ فيها مقابل الاستغناء عن زيزو لنادي العربي القطري".



وأوضح: "الزمالك طلب 8 مليون دولار مقابل رحيل زيزو إلى العربي القطري".



وأضاف: "العربي القطري قدم عرضين للزمالك لضم زيزو لكن المفاوضات لم تتم بالشكل المطلوب".



وأردف: "العربي القطري عوض فشل صفقة زيزو بمحترف جديد في 72 ساعة رغم التمسك بضم اللاعب".



واختتم عمر ناجي حديثه قائلا: "طرحنا فكرة انضمام عمر السومة للزمالك ضمن صفقة انتقال زيزو للعربي القطري".