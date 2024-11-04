ثروت سويلم: تصريح مرتضى منصور "عايز بطولة" كان لحل الأزمة

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على أنه ضد وجود رئيس لجنة حكام أجنبي، موضحًا حقيقة تصريحاته السابقة بشأن نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.



وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "مرتضى منصور رفض لعب مباراة نهائي كأس مصر بحكام أجانب بعد دفع سموحة تكاليف استقدام حكام أجانب".



وتابع: "تواصلت مع فرج عامر وطالبته باختيار حكم مصري يحقق الحياد بعد رفض مرتضى الحكام الأجانب وكان التوازن مهم جدا في ذلك التوقيت".



وأوضح: ""تصريح المستشار عايز بطولة كان لشرح موقف الزمالك من مواجهة سموحة، وأنا معروف عني أنني مجامل".



وأردف: "كنت بجامل أهل الشرقية بتذاكر لمباريات المنتخب وكنت أجلب لهم أتوبيسات لنقلهم للمباريات".



واختتم: "أنا ضد وجود رئيس لجنة حكام أجبني ولا بد من استغلال خبراء الحكام المصرييين".