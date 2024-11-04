نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيله: هناك أندية أوروبية مهتمة في الوقت الحالي بضم حسام عبد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عمر ناجي وكيل اللاعبين، عن شخصية حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، وعن موقف اللاعب من الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.



وقال عمر ناجي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "حسام عبد المجيد يحصل على كورسات لغة لتجهيزه للاحتراف الأوروبي".



وتابع: "حسام عبد المجيد من نوعية اللاعبين اللي بتسمع كويس لتطوير نفسها وهذا ما اتفقنا عليه منذ العمل معه".



وأضاف: "حسام عبد المجيد يعمل مع شركة تحليل خاصة واللاعب يرغب في التمسك بها طوال مشواره"



وواصل: "حسام عبد المجيد شغال مع معد بدني بشكل خاص بجانب تحليل الأداء وتعلم اللغة لتطوير نفسه".



وأوضح: "تجربة الأولمبياد غيرت شخصية حسام عبد المجيد للأفضل ومنحته الثقة المطلوبة".



وأردف: "عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك قيمته قرابة ال2 مليون جنيه، والعقد يمتد مع الزمالك لموسمين مقبلين بجانب الموسم الحالي".



وشدد: "هناك أندية أوروبية مهتمة في الوقت الحالي بضم حسام عبد المجيد واللاعب لن يرحل إلا عن طريق الزمالك".



واختتم: "أندية أوروبية اهتمت بحسام عبد المجيد عقب الأولمبياد لكن طلبات الزمالك لم تكن سهلة والوقت كان متأخرا".