نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أتحدى أي حد".. شوبير يكشف تفاصيل نارية عن أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي عن تفاصيل أزمة لاعبي الزمالك الذين تعرضوا لمشكلة في الإمارات، موضحا كواليس التقرير الذي وثق الواقعة.

شوبير: هناك تقرير كتب وتم التوجيه بإخفائه

وصرح شوبير: "بالنسبة لأزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، كان هناك تقرير كتب وتم التوجيه بإخفائه، وهذا يتضمن مسؤولًا في الاتحاد واثنين من لجنة المسابقات، وأتحدى أي شخص ينفي ذلك، حيث أُشير إلى أنه ليس الوقت المناسب للإفصاح عن التقرير".

وتابع شوبير: "التقرير كُتب وتم حفظه، ثم تم تسليمه إلى إسلام عمران، مراقب مباراة النهائي. وبعد ذلك، اكتملت القصة".

وأضاف: "عندما حصل عفو رئاسي، تم الرجوع للمراقب، الذي أكد أنه سلم التقرير، ولكن إسلام عمران 'نساه في الإمارات'، لذلك، تم إعداد نسخة ثانية وهي نفسها ولم يتم إجراء أي تعديل، وبالفعل تم تسليم التقرير الذي على ضوءه صدرت العقوبات".