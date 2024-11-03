حلم الكرة الذهبية يدفع نجم ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، في اتخاذ خطوة الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، من أجل حلم تحقيق الكرة الذهبية.

أرنولد يريد الانتقال إلى ريال مدريد

أبدى الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، إعجابه بفكرة الانضمام لكتيبة ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع الريدز.

وذكرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية إن أرنولد يرى الانتقال إلى ريال مدريد بمثابة خطوة كبيرة في مسيرته، لأنه يريد بيئة تتناسب مع طموحاته.

ولفتت الصحيفة إلى إن أرنولد يحلم بتحقيق الكرة الذهبية يومًا ما، لذلك خطوة الانتقال إلى ريال مدريد تغريه للغاية.

يشار إلى إن عقد أرنولد مع ليفربول ممتد حتى يونيو 2025، ولا توجد مؤشرات واضحة حول مستقبل اللاعب بالوقت الحالي.