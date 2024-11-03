نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك يروي تفاصيل الاستغناء عنه بشكل مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب لاعب الزمالك السابق علي ياسر عن استيائه بعد استغناء النادي عنه دون سابق إنذار، وذلك عقب انتهاء إعارته لنادي مودرن سبورت.

وأوضح اللاعب أنه كان يتوقع تسجيله في قائمة الزمالك بناء على تأكيدات تلقاها، ومع محاولاته المستمرة للتواصل مع مسؤولي النادي قبل إغلاق القيد، لم يتلقَ أي استجابة توضح موقفه.

وأشار علي، إلى أنه ذهب إلى النادي بنفسه للاستفسار عن وضعه، إلا أن المفاجأة كانت في إبلاغه بعدم تسجيله في القائمة، ليجد نفسه مضطرا للجلوس في المنزل منذ شهرين حتى الانتقالات المقبلة في يناير.

ورغم شعوره بالخذلان، أكد اللاعب على استمراره في احترام الكيان وجماهيره، ووجه شكره للجماهير والمدربين واللاعبين الذين دعموه منذ بدايته، متمنيًا التوفيق للنادي في المرحلة القادمة.