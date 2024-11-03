نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برونو فيرنانديز يكشف عن رأيه في مدرب مانشستر يونايتد الجديد ويعتذر لـ تين هاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن فريقه كان بإمكانه الفوز بمواجهة اليوم أمام تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما في البريميرليج.

وأقيمت مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي على أرضية استاد أولد ترافورد، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

قائد مانشستر يونايتد: نحن بحاجة إلى الشعور بخيبة الأمل لأننا متأخرون في جدول البريميرليج

وتحدث برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية عقب مواجهة فريقه والبلوز، قائلًا " لقد كان هناك الكثير من خيبة الأمل في غرفة الملابس، كان بإمكاننا الفوز بالمباراة".

وأوضح قائد مانشستر يونايتد خلال تصريحاته، أن مستوى الفريق لم يتغير بعد رحيل المدرب الهولندي إيريك تين هاج، وقال "لم يتغير الكثير. في منتصف الأسبوع، دخلت الأهداف. قلت لبعض الأصدقاء أن كل شيء سيأتي إلينا وسيقول الناس أننا أردنا إقالة المدير. لقد حصلنا على النقطة ويمكننا أن نكون سعداء بذلك، نحن بحاجة إلى الشعور بخيبة الأمل لأننا متأخرون كثيرًا في الدوري".

وواصل بورنو، حديثه عن مدربه السابق تين هاج، قائلًا "نعلم أن إيريك تين هاج قد رحل، ولكن الفريق ليس الأفضل، والنتائج ليست الأفضل وهو من يدفع ثمن ذلك، كلما رأيت مديرًا يرحل، عليك أن تتحمل بعض اللوم على نفسك، وذلك لأن الفريق لا يعمل بشكل جيد".

وأكد اللاعب البرتغالي أنه تحدث مع تين هاج بعد رحيله عن تدريب المان يونايتد، قائلًا "تحدثت إلى المدرب تين هاج واعتذرت له، لقد شعرت بخيبة أمل لرحيله وحاولت مساعدته، لم أكن أسجل أهدافًا، ونحن لا نسجل أهدافًا وأشعر بالمسؤولية، أسجل عادةً الكثير من الأهداف لكنني دائمًا أعطي 100٪. هو يدرك ذلك".

وكشف البرتغالي برونو فيرنانديز عن رأيه في مواطنه روبين أموريم مدرب المان اليونايتد الجديد، وقال "رود رجل لطيف ومتواضع لشخص فاز بكل شيء في النادي، أنا من أشد المعجبين بسبورتنج وأشاهد الكثير من مبارياتهم. أعاد روبين أموريم الإثارة إلى النادي، كان الأمر منقسمًا بعض الشيء عندما جاء، لقد غير كل شيء وجمع الجميع معًا".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة سهله نسبيًا أمام نظيره باوك سالونيكا، الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.