الرياضة

سبب غياب عمرو السولية عن تدريبات الأهلي مساء اليوم

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أحمد جودة - القاهرة -  

تغيب عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، عن تدريبات الفريق مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته كبديل في المباراة ضد سيراميكا كليوباترا.

وكان السولية قد دخل كبديل في الشوط الثاني مساء أمس، لكنه شعر بألم في ركبته بعد المباراة خلال أحداث المواجهة المثيرة.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية، أن إصابة السولية أدت إلى غيابه عن مران الفريق اليوم بملعب مختار التتش، استعدادًا للقاء المرتقب ضد فريق زد يوم الخميس المقبل.

ويواصل الأهلي استعداده للمباراة الثانية في دوري "NILE"، وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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