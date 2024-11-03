نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عضو لجنة كأس إنتركونتيننتال يرد على اعتماد البطولة من "فيفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي الزين، عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية أبطال القارات، أن البطولة رسمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موضحًا موقفها بعد فوز النادي الأهلي المصري باللقب.

نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب كأس القارات الثلاث (إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ)، عقب تغلبه على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

تصريحات علي الزين حول البطولة وموقف "فيفا"

وفي تصريحات تليفزيونية، قال علي الزين: "عندما نسمع أخبارًا تشكك في بطولة كأس الثلاث قارات التي حصل عليها الأهلي، نجدها مثيرة للسخرية". وأضاف: "هناك من يعيش وكأنه على كوكب آخر؛ فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن البطولة ونشر جدولها عبر موقعه الرسمي، وأكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، على أهميتها وتحدث عن الفرق المشاركة فيها".

وتابع الزين موضحًا أن البطولة تم استحداثها كبطولة جديدة تمنح الفائزين في كل مباراة لقبًا وكأسًا وجوائز مالية، وذلك في ظل الاستعدادات لانطلاق كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا العام المقبل.

التأكيد على رسمية اللقب في خزانة الأهلي

واختتم الزين تصريحاته بالقول: "بطولة كأس إنتركونتيننتال بطولة رسمية تندرج ضمن بطولات "فيفا"، وإنجاز الأهلي الذي حققه رسمي وسيبقى في سجلات النادي، وعلى من يشكك في ذلك إعادة النظر في معلوماته الرياضية".