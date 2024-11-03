نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو تريكة يدافع عن صلاح بعد رسالته الغامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم محمد أبو تريكة، أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق، زميله محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد الرسالة الغامضة التي نشرها الأخير.

أبو تريكة: صلاح أثبت جدارة مع كل المدربين

وعبر شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، أكد أبو تريكة: «محمد صلاح دائمًا في الصورة، ومنذ أن تولى سلوت قيادة ليفربول، أثبت صلاح جدارته مع كافة المدربين، وقدم أداءً ثابتًا».

وأشار أبو تريكة إلى أنه ليس بحاجة للدفاع عن صلاح، قائلًا: «بالتأكيد أسانده، وهذا شيء طبيعي، لكن صلاح لا يحتاج إلى مدافع، فهو يتحدث عبر أدائه في الملعب».

يُذكر أن صلاح كتب على صفحته الخاصة في «فيسبوك»: «قمة الترتيب هي المكان الذي يستحقه هذا النادي، ولا أقل من ذلك».

وأضاف: «الفرق جميعها تحقق الانتصارات، لكن هناك بطل واحد في النهاية، وهذا ما نطمح إليه. شكرًا لكم على الدعم الذي قدمتموه الليلة الماضية».