الرياضة

عاجل.. أبو تريكة يدافع عن صلاح بعد رسالته الغامضة

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أحمد جودة - القاهرة - دعم محمد أبو تريكة، أسطورة ومنتخب مصر السابق، زميله محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعد الرسالة الغامضة التي نشرها الأخير.

أبو تريكة: صلاح أثبت جدارة مع كل المدربين

وعبر شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، أكد أبو تريكة: «محمد صلاح دائمًا في الصورة، ومنذ أن تولى سلوت قيادة ليفربول، أثبت صلاح جدارته مع كافة المدربين، وقدم أداءً ثابتًا».

وأشار أبو تريكة إلى أنه ليس بحاجة للدفاع عن صلاح، قائلًا: «بالتأكيد أسانده، وهذا شيء طبيعي، لكن صلاح لا يحتاج إلى مدافع، فهو يتحدث عبر أدائه في الملعب».

يُذكر أن صلاح كتب على صفحته الخاصة في «فيسبوك»: «قمة الترتيب هي المكان الذي يستحقه هذا النادي، ولا أقل من ذلك».

وأضاف: «الفرق جميعها تحقق الانتصارات، لكن هناك بطل واحد في النهاية، وهذا ما نطمح إليه. شكرًا لكم على الدعم الذي قدمتموه الليلة الماضية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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