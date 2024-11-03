نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته.. موعد عودة زيزو للمشاركة مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة سموحة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

موعد عودة زيزو لتدريبات الزمالك

وفي هذا السياق، تأكد غياب أحمد مصطفى زيزو عن المباراة نتيجة إصابة تعرض لها في العضلة الخلفية خلال أحداث المباراة السابقة.

من المتوقع أن يعود زيزو للتدريبات بعد 15 يومًا، حيث خضع لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

إصابة زيزو حدثت خلال المباراة السابقة ضد البنك الأهلي، التي انتهت بفوز الزمالك 3-2، ليحقق الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

ويستضيف الزمالك سموحة في ملعب برج العرب ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2024 / 2025.