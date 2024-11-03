نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة روما وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مارك انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ملخص أهداف مباراة روما وهيلاس فيرونا

وسجل جاسبير تينجستيدت الهدف الأول لهيلاس فيرونا في الدقيقة 13 وعادل ماتياس سولي النتيجة لروما في الدقيقة 28 صنع زاليفسكي وسجل جيانجياكومو ماجناني الهدف الثاني في الدقيقة 34 صنع دودا.

وسجل ارتيم دوفبيك التعادل لروما في الدقيقة 53 صنع سيلك وعاد عبدو هروي بالهدف الثالث في الدقيقة 88 صنع ليفرامينتو وانتهت المباراة 3/2.