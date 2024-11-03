نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعويض غياب زيزو.. جوميز يُجهز صفقة الزمالك الجديدة لمواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، لإشراك البولندي كونراد ميشالاك في المباراة القادمة أمام سموحة في الجولة الثانية من الدوري.

جوميز يتجه لإشراك ميشالاك أمام سموحة

سيحل ميشالاك مكان أحمد مصطفى زيزو، الذي تعرض لمزق في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة أسبوعين عن تدريبات الفارس الأبيض

وشدد جوميز على ضرورة تركيز ميشالاك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتاح له فرصة إثبات قدراته في مباريات الدوري المقبلة.

يستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، بعد أن حقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.