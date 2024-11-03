نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسقط أمام هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مارك انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة روما وهيلاس فيرونا

وانطلقت صافرة بداية مباراة روما وهيلاس فيرونا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جاسبير تينجستيدت الهدف الأول لهيلاس فيرونا في الدقيقة 13 وعادل ماتياس سولي النتيجة لروما في الدقيقة 28 صنع زاليفسكي وسجل جيانجياكومو ماجناني الهدف الثاني في الدقيقة 34 صنع دودا وانتهى الشوط الأول 2/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ارتيم دوفبيك التعادل لروما في الدقيقة 53 صنع سيلك وعاد عبدو هروي بالهدف الثالث في الدقيقة 88 صنع ليفرامينتو وتلقى دايلون ليفرامينتو البطاقة الحمراء وانتهت المباراة 3/2.