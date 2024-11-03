مدرب إسبانيول يسخر من أنشيلوتي

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أحمد جودة - القاهرة - سخر مانولو المدير الفني لفريق إسبانيول من نادي ريال مدريد وبايرن ميونخ عقب نهاية المواجهة مع برشلونة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني الليغا.

أقيمت مباراة برشلونة مع إسبانيول اليوم الموافق 3 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة وربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

انتهت المباراة بفوز فريق برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل داني اولمو هدفين ورافينيا هدف، ليتصدر ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.

سخرية لاذعة من مدرب إسبانيول

قال مانولو المدير الفني لفريق اسبانيول: “نعم سمعت جماهير البارسا تغني (إلى الدرجة الثانية)، لكن حقا عندما فاز برشلونة على بايرن وريال مدريد توقع الجميع بأننا سنخسر ضدهم بثمانية أهداف، رغم ذلك خسرنا بثلاثية فقط”.

كان فريق برشلونة قد انتصر على بايرن ميونخ في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا برباعية، وهي نفس النتيجة التي فاز بها على حساب ريال مدريد في الدوري الإسباني.