جوميز يُصر على تدعيم صفوف الزمالك بصفقة أجنبية والإدارة ترد

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أحمد جودة - القاهرة - يُصر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم صفقة أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

جوميز يُصر على تدعيم صفوف الزمالك بصفقة أجنبية

وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية، أن جوميز يركز على ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، لاعب ليفربول السابق، لتعزيز خط وسط الفريق، حيث إنه لاعب حر.

يمكن لنادي الزمالك التعاقد مع لاعب حر بعد إغلاق الميركاتو الصيفي رسميًا، وهو ما يناسب إيجاريا كونه بلا نادي في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أبلغ المدرب البرتغالي بأنه سيتم حسم صفقة أوفي إيجاريا في حال التوصل إلى اتفاق مع سامسون أكينيولا لفسخ عقده، نظرًا لأن الأخير يرفض فكرة الفسخ دون الحصول على المبلغ المتبقي من عقده مع النادي.